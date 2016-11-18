Гройсман розповів про дефіцит а Пенсійному фонді

Глава українського уряду Володимир Гройсман повідомив розмір дефіциту Пенсійного фонду, повідомляє replyua.net. За його словами, він складає 156 мільярдів гривень.
«Дефіцит Пенсійного фонду досягнув 156 мільярдів гривень. Це досить серйозна цифра на наступний рік», - зазначив Гройсман в розмові з журналістом «Радіо Свобода».
В свою чергу, в Пенсійному фонді повідомили, що уряд має намір провести індексацію пенсій вперше за останні кілька років, причому, в середньому вони зростуть на 270 гривень. Згідно з підрахунками працівників установи, розмір середньої пенсії у 2017 році зросте до 2001 гривні. Про це повідомила член громадської ради при Пенсійному фонді Маріанна Онуфрик.
Вона зазначила, що така цифра була встановлена згідно з параметрами, закладеними в проекті головного фінансового документу на наступний рік. У ньому передбачається обсяг доходу на рівні 283,2 мільярди гривень. З них українська казна виділить 141,3 мільярди в якості дотацій. Згідно з підрахунками Онуфрик, в середньому розмір пенсії у порівнянні з поточним роком складе 270 гривень. Також вона зазначила, що в цих підрахунках прийнято до уваги підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень з 1 січня 2017 року – завдяки цьому додатково передбачається отримати 14,3 мільярди гривень завдяки відрахуванню у Пенсійний фонд.
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