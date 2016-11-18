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Не 3200 гривен – Розенко озвучил реальный размер минимальной зарплаты

Не 3200 гривен – Розенко озвучил реальный размер минимальной зарплаты
Хотя в правительстве Украины сообщили о значительном повышении размера минимальной заработной платы, но в действительности украинцы на руки анонсированных 3200 гривен не получат. Как передает replyua.net, такую информацию в прямом эфире «Громадсьому» заявил Павел Розенко, занимающий должность первого вице-премьер-министра Украины.

По словам чиновника, в связи с налоговыми нормами граждане недополучат 700 гривен, так как они отчисляются в пенсионный фонд. А это означает, что реальная минимальная заработная плата будет составлять 2500 тысяч гривен.

Рассказал Розенко и о существующих проблемах в сфере бюджета. В частности, медицинские сотрудники и педагоги получают сумму, которая меньше 2500 гривен.

Как известно, в конце прошлого месяца глава правительства Владимир Гройсман сообщил, что уже с 1 января следующего года в Украине ни один гражданин не будет получать зарплату меньше, чем 3500 гривен. Премьер подчеркнул, что вначале в проекте главного финансового документа на следующий год предусматривалось повышение размера минимальной зарплаты до 1600 гривен. Но Кабмин смог найти источники, благодаря чему она будет увеличена сразу вдвое.
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