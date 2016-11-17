Парубій закликав парламент "не гальмувати" питання щодо Новинського

Голова Верховної Ради Парубій Андрій закликає регламентний комітет якомога скоріше визначитися з поданням генерального прокурора щодо притягнення до відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського. Про це він заявив на засідання Ради сьогодні, 17-го листопада, передає replyua.net.
«Вчора ми всі з вами стали свідками неготовності нашого регламентного комітету приймати рішення стосовно Новинського. Я нагадав керівнику цього комітету, що 24-го листопада минає термін надання рішення по даному поданню від Генпрокуратури. Я закликав їх зробити правильний висновок у визначений термін», - розповів спікер ВРУ.
Також він відзначив, що регламентний комітет в свою чергу звернувся до генерального прокурора з проханням надати додаткові, більш конкретні матеріали по справі Новинського. «Я прошу пана генерального прокурора України якомога скоріше передати регламентному комітету ці матеріали. Коли це буде, я зможу скликати термінову зустріч для прийняття рішення», - додав Парубій. В той самий час він зазначив, що ВРУ може лише дати згоду, а вирішувати винний Новинський чи ні буде суд. «Наше завдання прийняти вірне рішення», - наголосив глава Верховної Ради.
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