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Сазонов: у Тимошенко была пауза после оплеухи Ляшко, но потом оказалось, что Порошенко спустил на Юлю всех собак

Сазонов: у Тимошенко была пауза после оплеухи Ляшко, но потом оказалось, что Порошенко спустил на Юлю всех собак
Юлия Тимошенко выдержала недолгую паузу после того, как получила оплеуху от Олега Ляшко, который предложил лишить ее украинского гражданства из-за связей с Москвой.

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Кирилл Сазонов. По словам политолога, спичрайтеры заготовили за это время текст, и Тимошенко уже на публике с патриотичной речью о том, как она борется за Украину, а все президенты ее постоянно травят. «Порошенко спустил на Юлю всех собак. Блин, нужно было держать себя в руках хотя бы два дня. Не надо было про Тимошенко писать. Но выдержки хватит ненадолго», отмечает политолог.

Сазонов продолжает: «Кучма мешал, когда мы с Лазоренко боролись за европейскую Украину. С Януковичем почти договорились о коалиции на двадцать лет, а нас затравливал Ющенко. Молчать у меня не получается! Попробую продержаться сутки. В идеале нужно продержаться до понедельника. Только не показывайте мне по телевизору Власенко и Кучеренко», шутит политолог, комментируя новую патриотичную речь Тимошенко о «травле».
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