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Это «классно» - реакция Банковой на закрытие Ex.ua

Это «классно» - реакция Банковой на закрытие Ex.ua
По мнению заместителя главы администрации президента Дмитрия Шимкива, закрытие популярного файлообменника Ex.ua - это положительный момент, который, вне сомнений, будет способствовать борьбе с пиратством в сети Интернет. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения чиновник озвучил сегодня на пресс-конференции.

«У Ex.ua существует модель, благодаря которой они имели возможность получать доход через распространение нелегального видеоконтента, добавляя туда рекламу украинского производства. Отечественные рекламодатели платили деньги за размещение рекламы, а обладатели права на контент не получали никакой бенефиции от этого», – сказал он.

Дмитрий Шимкив добавил, что подобные действия в течение года приносили владельцам ресурса примерно один миллиард долларов дохода.

«Знаете, в истории пиратства наступал момент, когда нарушители закона принимали осознанное решение о переходе на светлую сторону. Это классно», – сказал Шимкив.

Напомним, что вчера, 16 ноября в пресс-службе Ex.ua заявили о решении прекратить свою работу. В связи с этим, до 30 ноября все пользователи должны изъять все файлы из своих архивов.

В свою очередь, сотрудники Ex.ua считают, что работа их ресурса осуществлялась в правовом поле, но «не все были согласны с такой трактовкой законодательства».

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