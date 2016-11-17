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Назначен временный руководитель Одесской таможни

Назначен временный руководитель Одесской таможни
Согласно решению председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, Алексей Василенко будет исполнять обязанности руководителя Одесской таможни. Об этом сообщает replyua.net.

Комментируя данное назначение, Насиров отметил, что подавшая заявление об увольнении с занимаемой должности Юлия Марушевская не появляется на своем рабочем месте. «С целью обеспечить бесперебойную работу таможни, мною был издан приказ, согласно которому обязанности руководителя таможни будет исполнять Алексей Василенко», - отметил Насиров. К тому же, высокопоставленный чиновник анонсировал объявление в январе следующего года конкурса на замещение вакантной должности руководителя Одесской таможни.

Об Алексее Василенко известно, что в течении последнего времени он занимал должность в центральном аппарате ГФС.

Напомним, что в начале текущей недели, 14 ноября, руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская написала заявление на увольнение с должности. В интервью журналистам она пояснила, что процесс реализации реформ дошел до безвыходной ситуации.

Марушевская заняла должность главы Одесской таможни 15 октября 2015 года.
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