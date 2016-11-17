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ВРУ прийняла закон щодо домашнього насильства

ВРУ прийняла закон щодо домашнього насильства
Сьогодні, 17-го листопада, Верховна Рада України у першому читанні прийняла закон «про запобігання і протидію домашньому насиллю». Проте депутати вирішили вилучити декілька слів з тектору законопроекту: «гендер» та «сексуальна орієнтація». Як повідомляє replyua.net, «За» дане рішення віддали свої голоси 238 народних обранців. Головна мета цього закону – зробити уточнення в діючому законодавстві.

На сьогоднішній день у законі немає чіткого та зрозумілого визначення поняттю «гендерне насилля». Таким насиллям можна назвати застосування фізичної сили, гвалтування, домашнє насильство, сексуальні домагання, переслідування та ін. В той самий час у проекті закону передбачено підсилення відповідальності за будь-який прояв гендерно зумовленого насилля, поліпшення роботи служби підтримки потерпілих від такого насилля, називати жертвою дитину, яка стала свідком таких подій та надавати їй комплексну допомогу.

Народні депутати витратили значну частину часу на обговорення слова «гендер», та дійшли до висновку, що його потрібно вилучити з законопроекту. Також депутат від БПП Ірина Луценко зазначила, що з даного проекту закону слово гендер буде вилучено. Також буде відкореговано поняття «сексуальної орієнтації» з урахуванням християнських поглядів депутатів.
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