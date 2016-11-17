Ляшко требует у Порошенко лишить украинского гражданства лидера БЮТ

Руководитель Радикальной партии Украины Олег Ляшко выступил с обращением к президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает replyua.net, депутат требует, чтобы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко была лишена украинского гражданства. Соответствующее заявление Ляшко сделал в интервью журналистам «112.ua» в кулуарах Верховной Рады.
По его словам, он очень рассердился на Тимошенко, которая, надев украинскую вышиванку, пытается с помощью чужих рук реализовать путинский кремлевский план по захвату власти. «У меня злость не знает предела. Несмотря на то, что многие советуют не держать негатив в сердце, но эта московская кукушка решила использовать деда, героя, политического заключенного в своих же играх. Я буду обращаться к президенту Порошенко с требованием, чтобы Юлию Тимошенко лишили гражданства Украины», - заявил Ляшко.
При этом, лидер РПУ отметил, что не является сторонником политики Петра Порошенко и, в сравнении с Тимошенко, не имел с ним никаких связей. Депутат заявил, что в ситуации, когда существует угроза независимости Украины, он будет бороться за спасение страны.
«У Тимошенко вообще нет мозгов, она стремится к власти и ради этого договаривается с Путиным… моего депутата Шухевича ведут на бону кремлевскую, а потом грохнуть хотели», - сказал Ляшко.
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