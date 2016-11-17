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Манн: война между Порошенко и Саакашвили уже началась

Манн: война между Порошенко и Саакашвили уже началась
Михаил Саакашвили уже входит в прямую конфронтацию с президентом Украины и обвиняет Порошенко в том, что тот хочет лишить его украинского гражданства.

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет израильский эксперт Соломон Манн. По его словам, если бы так произошло, Саакашвили сразу бы экстрадировали в Грузию, а там бы его ждало тюремное заключение. «В Грузии Саакашвили ждут неприязнь соотечественников и несколько уголовных дел. Это стало ответом на вопрос некоторых украинцев о том, правда ли, что Саакашвили и Порошенко – большие друзья и являются командой. Саакашвили сильно боится, особенно после того, как на Деканоидзе подали в суд за незаконное получение гражданства», пишет Манн.

По его словам, особенно сильны страхи Михо перед грузинским правосудием, которое он якобы строил в Грузии под видом реформ, а потом хотел протолкнуть еще и в Украине. По мнению израильского эксперта, единственный принцип «правосудия» Саакашвили – это «прав тот, кто стоит у власти». Напомним, что бывший глава Одесский области подозревает, что президент Украины хочет лишить его гражданства.
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