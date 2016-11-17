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Активисты пикетируют КСУ с требованием отмены закона Кивалова-Колесничкенко

Активисты пикетируют КСУ с требованием отмены закона Кивалова-Колесничкенко
Возле столичного Конституционного суда группа активистов провела митинг с требованием отмены скандального закона «Об основах языковой политики», авторами которого являются Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко. Об этом сообщает replyua.net.

Одной из участников митинга под КСУ была народный депутат Украины Анна Гопко. По ее словам, на протяжении двух лет судебные инстанции намеренно не выносят на рассмотрение представление 57 нардепов о признании указанного закона неконституционным. Парламентарий уверенна, что закон Кивалова-Колесниченко способствует поощрению русификации и является причиной уничтожения системы государственной защиты и поддержки украинского языка.

«В современных условиях, в период военной агрессии со стороны России действие этого закона можно рассматривать как открытую дверь для «русского мира», которую антиукраинские политики открыли еще в 2012 году, и не закрыли ее до сих пор. Ведь принятое Верховной Радой еще в 2014 году решение об отмене этого преступного закона не подписал исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, поэтому оно до сих пор не вступило в силу», - сказала Гопко.

Политик также уверена, что принятого парламентом закона о введении квот на украинские песни в эфире радиостанций недостаточно, чтобы надежно защититься от русификации.
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