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БПП обурений ситуацією з Новинським

БПП обурений ситуацією з Новинським
Народні депутати від фракції «Блок Петра Порошенка» висловили своє невдоволення з приводу рішення регламентного комітету, який відклав розгляд питання щодо зняття з народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського недоторканності та притягнення його до відповідальності. Про це сьогодні, 17-го листопада, під час свого виступу з трибуни Верховної Ради заявив представник «БПП» Барна Степан, передає replyua.net.

«Всі ми дуже часто говоримо про рівність перед законом. Голова Генеральної прокуратури України не повинен клянчити в парламенту зняття депутатської недоторканості, особливо з регіоналів та тих,хто має відношення до вбивств на «Революції гідності», - наголосив він. В той самий час Барна додав, що «Блок Петра Порошенка» вимагає не ховатися за політичною недоторканістю, а позбутися її добровільно.

Як повідомлялося раніше, напередодні Парламентський комітет, який має відхилити або прийняти подання від Генеральної прокуратури щодо затримання та притягнення до відповідальності Вадима Новинського, відклав дане питання. Перед цим у фракції «Самопоміч» також заявили, що відмовляються від голосування за проекти до того часу, поки не буде вирішуватися питання щодо Новинського.
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