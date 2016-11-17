Стало известно место пребывания Эки Згуладзе

Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе переехала жить во Францию. Как сообщает replyua.net, такую информацию на своей странице в микроблоге Twitter разместил экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус.
– На бульваре Сен-Жермен с Экой Згуладзе, проживающей сейчас в Париже. МЫ пили кофе и вспоминали работу в правительстве, – подписал он фото встречи.
Следует отметить, что во Францию Згуладзе переехала 2014 году, к мужу –французскому журналисту и режиссеру Рафаэлю Глюксманну. Перед тем, как переехать в Украину, во Франции у Эки Згуладзе была работа. Ее пятилетний сын Александр периодически жил то в Париже, то в Киеве.
13 декабря 2014 года Згуладзе получила паспорт гражданина Украины, а 17 декабря 2014 года ее назначили первым заместителем министра внутренних дел. 11 мая текущего года она заявила, что подает в отставку.
Комментируя решение Згуладзе, глава МВД Украины н своем Twitter написал: «Эка решила уйти с первого зама. Кабмин принял решение по ее просьбе. Эка выступит с заявлением, не нужно слухов. Эка Згуладзе согласилась принять мое предложение и продолжит работу над реформированием МВД. У нас впереди много работы», - отметил Аваков.
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