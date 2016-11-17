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Стало известно место пребывания Эки Згуладзе

Стало известно место пребывания Эки Згуладзе
Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе переехала жить во Францию. Как сообщает replyua.net, такую информацию на своей странице в микроблоге Twitter разместил экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус.

Стало известно место пребывания Эки Згуладзе
– На бульваре Сен-Жермен с Экой Згуладзе, проживающей сейчас в Париже. МЫ пили кофе и вспоминали работу в правительстве, – подписал он фото встречи.

Следует отметить, что во Францию Згуладзе переехала 2014 году, к мужу –французскому журналисту и режиссеру Рафаэлю Глюксманну. Перед тем, как переехать в Украину, во Франции у Эки Згуладзе была работа. Ее пятилетний сын Александр периодически жил то в Париже, то в Киеве.

13 декабря 2014 года Згуладзе получила паспорт гражданина Украины, а 17 декабря 2014 года ее назначили первым заместителем министра внутренних дел. 11 мая текущего года она заявила, что подает в отставку.

Комментируя решение Згуладзе, глава МВД Украины н своем Twitter написал: «Эка решила уйти с первого зама. Кабмин принял решение по ее просьбе. Эка выступит с заявлением, не нужно слухов. Эка Згуладзе согласилась принять мое предложение и продолжит работу над реформированием МВД. У нас впереди много работы», - отметил Аваков.
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