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Нусс про розмову Порошенка в Трампа: Україна потрапила до Топ-7 інтересів нової адміністрації президента США

Нусс про розмову Порошенка в Трампа: Україна потрапила до Топ-7 інтересів нової адміністрації президента США
Політолог Павло Нусс на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував вчорашню телефонну розмову між главою української держави Петром Порошенком та новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, - про це інформує replyua.net.

Так, Нусс наголосив, що пересічні громадяни просто пораділи інформації про перші ознаки налагодження стосунків між двома президентами. Насправді, в офіційних повідомленнях наведено доволі скупу інформацію і використано традиційні бюрократичні формулювання, тому блогер вирішив детальніше зупинитись на тому, що вони означають. По-перше, сам факт розмови свідчить про те, що Україна знаходиться доволі високо на шкалі зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтону – Порошенко увійшов до неофіційного Топ-7 лідерів держав, з якими мав переговори Дональд Трамп після виборів.

Відтак, можемо зробити висновок, що Порошенко зумів налагодити дипломатичний контакт з новою президентською адміністрацією, що заперечує прогнози різноманітних експертів про те, що у відносинах Білого дому і Банкової настала криза. Досягнення домовленості про проведення двосторонньої зустрічі, а також те, що Трамп прийняв запрошення відвідати Україну, є доказом того, що наша держава все ще залишається на карті інтересів Сполучених Штатів, - наголошує блогер.
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