Росія та Україна ніяк не можуть домовитися щодо порядку виконання "Мінська" - Клімкін

На сьогоднішній день українська та російська влади не можуть дійти до спільної згоди щодо «дорожньої мапи» для врегулювання збройного конфлікту на сході України. про це сьогодні, 16-го листопада, після засідання уряду розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Звичайно ж, и проводимо переговори, ми консультуємося з нашими німецькими та французькими колегами. На сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо прямого спільного бачення так званої «дорожньої карти». Це я говорю про переговори з Російською Федерацією, звичайно ж», - сказав глава МЗС України.
В той самий час він пояснив, що Росія не хоче звертати особливу увагу на виконання безпекової частини Мінських домовленостей, а відразу хоче перейти до дипломатичної частини. В РФ також виступають проти формату майбутніх виборів на Донбасі згідно з критеріями ОБСЄ. Також Клімкін, відповідаючи на відповідне запитання журналістів зазначив, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств в «нормандському форматі» заплановано на кінець поточного місяця. Він не розповів, про що саме будуть говорити міністри, чи зможуть дійти спільної мови.
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