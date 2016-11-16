Ляшко на підтримку "безвізу" готовий здати свій дипломатичний паспорт

Очільник «Радикальної партії» народний депутат України Олег Ляшко заявив про те, що готовий він готовий відмовитися від дипломатичного паспорту. Про це він заявив під час обговорення постанови про звернення українського парламенту до представників Європейського союзу з вимогами якомога скоріше скасувати візовий режим для України, повідомляє replyua.net.
«Ось він – мій дипломатичний паспорт. Я готовий від нього позбутися», - наголосив Ляшко. «До того часу, поки безвізовий режим не отримають всі громадяни України, закликаю вас, колеги народні депутати зробити те ж саме, що зробили члени моєї фракції – скласти своє дипломатичні паспорти», - заявив він, звертаючи до всіх депутатів Верховної Ради.
«Не потрібно користуватися зеленою книжечкою, щоб їздити по блату зі своїми коханками. Ставайте в чергу в дипломатичних представництвах тієї країни, до якої ви збираєтесь, переживайте всі ті знущання, які переживають прості українці, платіть бабки за отримання візи, і вже потім, будь-ласка, їдьте по своїм справам з візами, як це роблять всі українці», - закликав Ляшко. «Ще раз закликаю: здавайте свої дипломатичні паспорти», - наголосив лідер Радикальної партії.
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