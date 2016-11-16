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Третьего Майдана Украина не выдержит – Кучма

Третьего Майдана Украина не выдержит – Кучма
По мнению бывшего президента Украины Леонида Кучмы, сейчас главная задача украинских политиков – начать переговорный процесс, а не организовывать митинги в столь непростой период. Как сообщает replyua.net, такое заявление Кучма сделал в интервью журналистам.

Второй президент Украины считает, что массовые протесты в Украине способны сильно навредить всей стране. К тому же, Кучма уверен, что если все же начнется третий Майдан, его последствия будут намного страшнее, чем первого или второго, так что страна его попросту не выдержит.

«Мы не сможем выдержать Майдан. Только представьте, сколько на руках оружия. А если оружие на руках есть, оно непременно будет стрелять. Нужно с большой осторожностью оценивать все процессы», - сказал он.

Также бывший глава украинского государства уверен, что у нынешней власти есть ошибки, за которые ее нужно критиковать, однако для этого существует Верховная Рада. Кучма считает, что народным избранникам нужно перестать воевать, а сесть и искать выход из ситуации, которая сложилась.

Стоит отметить, что совсем недавно суд принял решение отпустить под домашний арест бывшего сотрудника «Беркута», которого подозревают в убийствах активистов Майдана.
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15 ноя 2016
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