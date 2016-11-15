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Манн сделал прогноз относительно политического будущего Украины

Манн сделал прогноз относительно политического будущего Украины
Соломон Манн на своей странице в Facebook сделал прогноз касательно политического будущего Украины и того, кто победит на выборах в 2018 году, - передает replyua.net.

Манн сообщает, что в столице Украины проводятся акции по дестабилизации ситуации, прозванные «шатуном», Служба безопасности Украины предотвратила очередную провокацию, которую «сама же сочинила и подстроила», а 2-3 тысячи митингующих охраняют 5 тысяч сотрудников полиции. Блогер заявляет, что его политический прогноз неутешителен. Он пишет: «Если верить закрытым европейским опросам, около сорока пять процентов Украинцев будут голосовать за Оппозиционный блок, а если еще раз поднять цены на электричество, что их число вырастет до 55%». Так Манн заявляет, что в результате этого опроса вышло, что 26% украинцев хотят возобновлений отношений с РФ, 21% - не хотят, 22% считаются, что у Украины нет другого выхода. Лишь 18% полагают, что отношения можно возобновить после возврата Крыма и Донбасса.

Манн подчеркивает, что в стране все еще нет сильной оппозиции – рейтинги Саакашвили, Тимошенко и Рабиновича пока одинаково низкие и не превышают 14%. В то же время, по словам блогера, рейтинг Порошенко упал до 21%, а Яценюка – вырос до 3,5%. Самым провальным оказался рейтинг Савченко – они имела после освобождения 48%, а теперь – не более 1%.
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