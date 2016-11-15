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Портников рассказал, когда Украина перестанет быть бедной страной

Портников рассказал, когда Украина перестанет быть бедной страной
Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в статье «Страна бедных людей» объясняет, почему парламент Украины вновь проголосовал за продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и какие последствия это за собой повлечет.

Журналист сообщает, что Олег Ляшко и Юлия Тимошенко соревнуются между собой за право быть главными борцами за сохранность украинских земель – каждый из них стремится присвоить себе славу разработчика и лоббиста Закона Украины, продлившего мораторий. Однако, по мнению Портникова, любому трезвомыслящему украинцу понятно, что мораторий лишь тормозит развитие украинской экономики, и об этом пишут даже в школьных учебниках.

Портников пишет, что политикам-популистам удалось обвести большинство украинских граждан вокруг пальца, убедив, что благоденствие в стране наступит, когда будет побеждена коррупция, все взяточники окажутся за решеткой, а их награбленное имущество будет разделено поровну между «обворованными» украинцами. Журналист подчеркивает: «То, что отсутствие легального рынка земли и присутствие государственных предприятий – это и есть коррупция, никому даже не приходит в голову». Блогер отмечает, что украинцы должны понять, что не только Ляшко и Тимошенко будут и далее манипулировать общественным мнением в Украине – за продление моратория проголосовало парламентское большинство.

Потников пишет, что шанс провести экономические реформы и создать рынок земель в Украине был именно сейчас, и он упущен – в 2018 к власти придут популисты, которые продлят мораторий дальше. Блогер резюмирует, что реальных изменений удастся добиться лишь тогда, когда поменяется сознание украинцев – они перестанут верить популистам и обретут экономическую грамотность. «Только тогда Украина перестанет быть страной третьего мира и станет богатой», - сообщает Портников.
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