Пономарь дав жорстку відповідь критикам своїх прогнозів

Політичний аналітик Олег Пономарь на своїй сторінці в Фейсбук зробив дві важливі ремарки і дав жорстку відповідь тим, хто намагається висміяти один із його прогнозів, - про це інформує replyua.net.
Так, своїм критикам блогер відповів цитатою з відомого кінофільму: з кого смієтесь? З себе смієтесь. Адже ті, хто висміює прогнози аналітика щодо міжнародної підтримки України, які він назвав планом «Вітрина», не розуміють головного – великі речі не бувають простими. В їх уявленні Захід просто мав дати Україні сорок мільярдів доларів і певний час всі жили б багато і щасливо. Проте, історія так не працює: нікуди б не поділись люди, які зараз протестують за сто тридцять гривень. Всі ці люмпени, гейтери, совки і лузери – що з ними робити? Скільки грошей їм не давай, вони все-одно не навчаться працювати і жити за правилами, дотримуючись закону. Через кілька років маятник нахилиться в іншу сторону і вони із задоволенням побіжать зустрічати Путіна. Саме тому «Вітрина» покликана у першу чергу виховати і політиків, і населення. Ті, хто працює, старається і міняється, зрештою отримають міжнародну фінансову підтримку.
По-друге, блогер наголосив, що у масових «протестів», організованих путінською колоною, є і позитивний момент. Зараз місця на ниві популізму так мало, що ці «політики» готові перегризти одне одному горлянки за додаткову копійку. Це здорове і прекрасне явище, яке зрештою призведе до політичного знищення багатьох путінських «консерв», - зауважує блогер.
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