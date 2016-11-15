Генпрокуратура намерена опять допросить Порошенко по делу Майдана

29 ноября президент Украины Петр Порошенко должен прибыть в Генеральную прокуратуру для допроса касаемо дела о преступлениях против участников Евромайдана в январе –феврале 2014 года, сообщает replyua.net. Соответствующую информацию руководитель отдела специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил в интервью журналистам.
«Недавно в Администрацию президента была направлена повестка на 29 ноября», - сказал он, подчеркнув, что для допроса Порошенко вызывается в качестве свидетеля. Горбатюк отказался называть точное время допроса Порошенко.
Следует напомнить, что 8 августа текущего года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывшие и нынешние высокопоставленные лица будут вызваны на допросы по «майдановским делам». В частности, приглашения были отправлены президенту Порошенко, экс-премьеру Арсению Яценюку, секретарю СНБО Александру Турчинову, мэру Киева Виталию Кличко, председателю Верховной Рады Андрею Парубию, председателю Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю и другим.
В том числе, в ГПУ анонсировали допросы Петра Порошенко после его возвращения из Соединенных Штатов Америки.
Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко утверждал, что Порошенко прибудет к следователям после того, как получит официальный вызов на допрос.
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