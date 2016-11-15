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Очередная драка в Раде: Ляшко и Мосийчук подрались с помощником Медведчука

Очередная драка в Раде: Ляшко и Мосийчук подрались с помощником Медведчука
Руководитель Радикальной партии Украины Олег Ляшко вместе со своим коллегой Игорем Мосийчуком стали участниками потасовки с помощником председателя организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Как сообщает replyua.net, драка произошла в кулуарах высшего законодательного органа страны.

В частности, возле выхода из сессионного зала в Раде неизвестный мужчина совершил нападение на народного депутата Мосийчука, а спустя некоторое время в потасовку вмешался сам Олег Ляшко.
Немногим позже глава «радикалов» пояснил, что нападающий является человеком Виктора Медведчука. Его главная цель пребывания в Верховной Раде, как утверждает Ляшко, добиться дестабилизации в стране. Например, именно он ранее использовал депутата Юрия Шухевича для заявлений провокационного характера.

На своей странице в социальной сети народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой назвал имя нападающего. Это был Александр Билык. По словам народного избранника, пропуск в здание парламента для этого человека заказывала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Вчера Олег Ляшко затеял драку с Юрием Бойко непосредственно на заседании Согласительного совета. Лидер Оппоблока не сдержался и прореагировал на острую критику радикала в свою сторону, начав бить своего коллегу.
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