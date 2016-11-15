У "Батьківщині" розповіли про "темну конячку" Савченко

У парламентській фракції «Батьківщина» не виключають того, що їхня колега Надія Савченко формує власний окремий політичний рух. Про це сьогодні, 15-го листопада, журналістам «УП» розповіли відразу кілька депутатів «Батьківщини», передає replyua.net.
Всі співрозмовники зазначають, що Савченко перестала відвідувати засідання фракції та зовсім не цікавиться ситуацією всередині політичної групи. «Вчора ми вислуховували за те, що вона приймає участь у мітингу разом з Євгеном Мураєвим. Як ви думаєте, вона хоч когось з нас про це поставила до відома чи запитала? І взагалі Савченко дуже дивна людина, яка завжди тримається окремо», - розповів один з народних депутатів «Батьківщини».
Також депутати від цієї фракції зазначили, що вже декілька разів підіймалося питання про виключення Савченко з фракції, і кожного разу керівники наполягали не чіпати її. «Якщо подивитися на ситуацію в цілому, то можна припустити, що Савченко займається створенням свого проекту. Вона стала народним депутатом, приєдналася до делегації Ради Європи. Взагалі Савченко сама своє майбутнє. Ми внесли її до списку, бо вважали за необхідне врятувати людину з полону. Це принесло користь. Далі вона сама вирішує, що їй робити», - розповів Сергій Соболєв.
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