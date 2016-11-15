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Янукович просит суд возбудить уголовное дело против Луценко

Янукович просит суд возбудить уголовное дело против Луценко
В киевский Окружной административный суд поступил иск от беглого президента Украины Виктора Януковича, в котором тот просит обязать столичное Шевченковское управление составить админпротокол против генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает replyua.net.

В иске присутствует просьба Януковича подтвердить противоправность отказа Главного управления Национальной полиции Киева в составлении протокола об административном нарушении против Юрия Луценко по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

В своем заявлении Янукович отметил, что Луценко в процессе исполнения служебных обязанностей 18 августа текущего года во время пресс-конференции использовал по отношению к нему нецензурную лексику, прибегнув к «оскорбительному приставанию».

Заявление Януковича на Луценко правоохранители получили в сентябре текущего года. Генеральному прокурору предъявлены обвинения в административном правонарушении.

Сам Юрий Луценко в ходе общения с журналистами 18 августа 2016 года заявил, что Янукович – слабый и непорядочный человек, а также пообещал, что устроит ему в Киеве очную ставку и справедливый суд.
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