Янукович просит суд возбудить уголовное дело против Луценко

В киевский Окружной административный суд поступил иск от беглого президента Украины Виктора Януковича, в котором тот просит обязать столичное Шевченковское управление составить админпротокол против генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает replyua.net.
В иске присутствует просьба Януковича подтвердить противоправность отказа Главного управления Национальной полиции Киева в составлении протокола об административном нарушении против Юрия Луценко по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
В своем заявлении Янукович отметил, что Луценко в процессе исполнения служебных обязанностей 18 августа текущего года во время пресс-конференции использовал по отношению к нему нецензурную лексику, прибегнув к «оскорбительному приставанию».
Заявление Януковича на Луценко правоохранители получили в сентябре текущего года. Генеральному прокурору предъявлены обвинения в административном правонарушении.
Сам Юрий Луценко в ходе общения с журналистами 18 августа 2016 года заявил, что Янукович – слабый и непорядочный человек, а также пообещал, что устроит ему в Киеве очную ставку и справедливый суд.
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