Муждабаев: причин для критики грузинских реформаторов Украины нет

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о том, почему журналистами и блогерам не стоит давать преждевременные оценки деятельности Михаила Саакашвили и других участников команды грузинских реформаторов в Украине, - об этом передает replyua.net.
Муждабаев сообщает: «Я не являюсь фанатом Саакашвили или его соратников, я вообще стараюсь не быть ничьим фанатом». Блогер подчеркивает, что очень важна объективность и непредвзятость, поэтому те, кто уже набросились на «грузинский десант» с критикой, должны ответить себе на несколько вопросов. Например, таких: «Что грузинские реформаторы в Украине украли?», «Где в Украине находятся их заводы?», «Поставляют ли они свою продукцию в Крым?», «В контрабанде какого рода в зоне АТО они замешаны?», «Крышуют» ли грузинские реформаторы мафию в Украине?», «В каких городах они смогли поставить своего мэра?», «С кем в компании они занимаются распилом бюджета?», «Чьи они кумовья?».
Муждабаев, подчеркивает, что прежде чем давать оценку работе Саакашвили, Деканоидзе, Марушевкой и другим, необходимо дать ответы на эти вопросы, иначе – нечего осуждать.
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