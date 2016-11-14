Запад усомнился в том, действительно ли Украина хочет побороть коррупцию, - Reuters

Reuters пишет, что отток реформаторов из украинской политики и власти продолжается, что вызывает серьезные сомнения в том, действительно ли поддерживаемое Западом украинское правительство хочет побороть коррупцию в Украине, - передает replyua.net.
Сегодня о своей отставке заявила Хатия Деконаидзе, грузинский чиновник, занимавшая пост главы Национальной полиции Украины. Она была очень успешным реформатором в роли министра образования и науки в Грузии, и принимала непосредственное участие в реализации проекта патрульной полиции в Украине. Сегодня Хатия, подтвердив свое увольнение, заявила, что «ее усилия по проведению реформ были сорваны – ей не дают достичь качественных и значимых результатов». Вслед за Деконаидзе о своей отставке заявила 27-летняя Юлия Марушевская, начавшая службу в таможенных органах в 2015 году. Чиновница заявила, что ее увольнение – это протест против препятствования правительства Украины и ее начальства в таможне в Одесском порту «проведению значимых реформ».
Reuters пишет: «Отставки этих госслужащих лишний раз ставят под сомнение политику, проводимую украинскими властями, чья воля к борьбе с коррупцией и жажда наживы неоднократно становились вопросом для дискуссии с момента прихода их к власти в 2014 году». Издание добавляет, что эти отставки состоялись всего через несколько дней после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ушел с поста Главы Одесской ОГА, обвинив Петра Порошенко в «блокировании его усилий по борьбе со взяточничеством».
Деконаидзе во время пресс-конференции по поводу ее отставки заявила: «В Украине существует глубокий конфликт между теми, кто хочет что-то изменить и теми, кто застрял в прошлом. Я требую от украинских политиков и госслужащих воздержаться от вмешательства в деятельность Национальной полиции Украины. Те, кто делает это, должны осознавать, что этим обрекаются себя на новую конфронтацию с обществом. Их ждет то же, что и предыдущую власть – рано или поздно». Марушевскя, прославившаяся еще во время Майдана 2014 года, неоднократно обвиняла государственных служащих Украины в «корыстных интересах, направленных на саботирование ее попыток построить новый административный орган, не пораженный коррупцией, а также внедрить новое программное обеспечение».
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