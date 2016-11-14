Ляшко ще раз розкритикував Бойка

Керівник парламентської фракції «Радикальна партія» Олег Ляшко каже, що глава фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко сьогодні, 14-го листопада довів те, що у «нього немає розуму, а лише є кулаки». Про це він розповів під час розмови з кореспондентами після завершення Погоджувальної ради, пояснюючи сутичку між ним та Бойком, інформує replyua.net.
«Це він просто хотів показати всім, що кулаки у нього є. Кулаки може у нього є, а от розуму немає. Але у нас все на місці: і розум, і кулаки. Просто ми ведемо себе більш стримано в Раді. Ми кулаки застосовуємо лише тоді, коли, наприклад, якийсь хуліган притисне дівчину в темному провулку», - заявив радикал. Як повідомлялося, під час виступу на Погоджувальній раді Ляшко різко розкритикував Європейський союз за те, що вони «неактивно підтримують Україну», та переключився на Бойка, звинувативши опозиціонера в співпраці з Кремлем. Останній сидів спокійно доти, доки Ляшко не сказав: «І я хочу запитати в Служби безпеки: чому ці прокремлівські особи досі не сидять у тюрмах», після чого Бойко різко підірвався на ноги, схопив Ляшка за голову і вдарив по обличчю. Бойко також прокоментував цю сутичку, заявивши, що не збирається більше такого терпіти.
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