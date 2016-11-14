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В СНБО отрицают создание штаба для «борьбы с Майданом»

В СНБО отрицают создание штаба для «борьбы с Майданом»
По информации Совета национальной безопасности и обороны, силовые ведомства Украины не участвовали в создании так называемого «штаба для противодействия третьему Майдану». Как сообщает replyua.net, соответствующая информация размещена на сайте СНБО. При этом отмечается, что лояльные к Москве средства массовой информации, получив задание от провокаторов в Кремле, намеренно пытаются расшатать обстановку в стране через распространение неправдивой информации.

«В том числе, сайт «Корреспондент», владельцем которого является уголовный олигарх Курченко, сбежавший в Москву, оперативно распространил информацию о создании в СНБО какого-то мифического штаба и даже назвал перечень традиционных мероприятий, которые осуществляли сообщники и хозяева Курченко три года назад», - сказано в заявлении.

Помимо этого в СНБО подчеркнули, что ни одно силовое ведомство не создавало каких-либо «штабов», а продолжают работу в штатном режиме.

Ранее распространилась информация о том, что силовые ведомства Украины ожидают новые массовые акции протеста во всех регионах страны. По этой причине на базе СНБО начал работу специальный штаб для реагирования на активизацию митинговой активности.
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