Шансы на получение «безвиза» в этом году еще есть – МИД Украины

В украинском внешнеполитическом ведомстве не исключают, что решение по предоставлению Украине безвизового режима будет принято до 24 ноября, когда состоится саммит «Украина-ЕС», сообщает replyua.net.
В ходе вчерашнего прямого эфира на телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что сейчас все отчетливо понимают необходимость принятия механизма реагирования на риски миграции не только относительно Украины, но и касаемо других государств. «По моему убеждению, до конца текущего года Европейский парламент и страны, являющиеся членами Европейского союза, могут выйти на компромиссное решение. Вся суть вопроса заключается только в том, когда именно Европарламент сможет достичь компромиссного решения. Если это будет сделано в течение следующей недели, то, безусловно, шансы у нас еще есть», --заявил глава украинской дипломатии.
Кроме того, Павел Климкин добавил, что на прошлой неделе в Европейском парламенте имела место дискуссия на тему процедуры приостановки действия соглашения о безвизовом режиме с третьими странами. Впрочем, никаких договоренностей достичь пока не удалось.
Ранее вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что парламент намерен обратиться к своим европейским коллегам с требованием выполнить условия по визовой либерализации.
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