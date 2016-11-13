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Дееву назначили заместителем министра незаконно, - Геращенко

Дееву назначили заместителем министра незаконно, - Геращенко
Как сообщает replyua.net, Ирина Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг назначения заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова 24-летней Анастасии Деевой.

Как известно, 26 октября текущего года на правительственном портале появился приказ о назначении Деевой заместителем министра по евроинтеграции. В библиографической справке Деевой указывается, что стаж ее работы составляет 10 лет. Также она имеет диплом о получении высшего образования по специальности «политология», с 2013 года работала в Секретариате Министерства иностранных дел по гражданско-правовому договору. В студенческие годы Деева позировала в обнаженном виде фотографам, и эти фото до сих пор находятся в сети в открытом доступе.

По мнению Геращенко, проблема в этом случае совсем не в фото в стиле ню – это дело самой Деевой, и на основании этих фото ни назначать, ни увольнять ее нельзя. Она подчеркивает, что дело не в ханжестве, и не в сексизме – с ними нужно бороться. Геращенко пишет, что при назначении Деевой была нарушена процедура. В частности, заместители всех министров по вопросам евроинтеграции назначаются с согласованием кандидатур с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Также Геращенко сообщает: «Процедура ее назначения прошла без оглашения конкурса, а в анкете явно содержится недостоверная информация, а это не способствует ни работе правительства, ни евроинтеграции.
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