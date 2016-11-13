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Доник: Аваков подарил 1150 единиц огнестрельного оружия и не говорит кому, хотя обязан

Доник: Аваков подарил 1150 единиц огнестрельного оружия и не говорит кому, хотя обязан
Роман Доник сообщает на своей странице в Facebook о том, что Министерство внутренних дел отказалось предоставлять СМИ публичную информацию о расходовании бюджетных средств, что подтвердили суды всех инстанций – об этом передает replyua.net.

Доник сообщает, что 28 октября текущего года МВД окончательно проиграло судебный процесс против информационного агентства «Українські Новини». Предметом спора является отказ МВД предоставить публичную информацию в соответствии с официальным запросом СМИ, поданным в марте текущего года. В частности, информационное агентство «Українські Новини» просило министерство официально объявить о количестве принятых МВД Украины приказов или других нормативных актов в течение 2015 года и января-февраля 2016 года о награждении именным оружием, а также о количестве лиц, награжденных именным оружием в соответствии с этими документами, их имена и фамилии, о количестве единиц огнестрельного и типов оружия, выданных на основании этих документов, а также сумме затрат, понесенных МВД в связи с дарением этого оружия, приобретенного за счет средств государственного бюджета. В МВД отписались, что такая информация имеет характер «информации с ограниченным доступом».

Суды всех инстанций поддержали позиции СМИ, установив, что такая информация не является конфиденциальной, служебной или информацией с ограниченным доступом, а в соответствии с положениями Закона Украины «О доступе к публичной информации» имеет характер публичной, потому что касается распоряжения бюджетных средств, а вернее – имуществом, на них приобретенным. Суд обязал МВД предоставить информацию на запрос журналистов.

Как сообщает Доник, всего за указанный период МВД выдало 1150 единиц огнестрельного оружия, однако приказы есть только по 287 госслужащим – все остальные являются счастливыми обладателями «стволов от министра», информацию о которых Арсен Аваков не желает предоставлять, несмотря на то, что обязан это сделать на основании и нормы закона, и решения суда.
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