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Такі речі не забуваються. Які головні помилки зробила Україна під час виборів президента США?

Такі речі не забуваються. Які головні помилки зробила Україна під час виборів президента США?
Українські політики зробили велику помилку, коли під час передвиборної кампанії в Сполучених Штатах Америки вони налагоджували зв’язки лише з одним кандидатом – демократом Гілларі Клінтон. Напевно, це як у лотереї, ставку роблять на те число, яке вважають переможним. Про це заявив дипломат, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Пилипчук Василь, передає replyua.net.

«Під час передвиборної кампанії в США представники української влади зробили кілька важливих помилок. Насамперед я б хотів нагадати про той факт, що під час самого розпалу передвиборної гонки українські політики передали компромат проти керівника передвиборної кампанії республіканця Дональда Трампа Пола Манафорта. Повірте мені на слово, таке забути дуже важко. Такий крок з боку України був дуже необдуманий та нерозумний. На мою думку, ця та ще декілька важливих помилок ще нагадають про себе з часом», - зазначив він. В той самий час Пилипчук наголосив, що тепер офіційному Києву потрібно негайно змінювати політику стосовно ставлення до Трампа. «Потрібно зробити щось суттєве, щоб новообраний президент США зміг позитивно оцінити Україну. Щось, щоб змусило забути про старі помилки», - зауважив дипломат.
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