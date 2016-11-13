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Председатель Хмельницкой ОГА с миллионами наличных указал пособие по безработице

Председатель Хмельницкой ОГА с миллионами наличных указал пособие по безработице
Глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук в своей электронной декларации сообщил о начисленном ему пособии по безработице, и это при том, что у него имеются 6,1 миллиона сбережений наличными средствами. Как сообщает reolyua.net, такие данные присутствуют в декларации Корнийчука в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. В частности, за прошлый год руководитель Хмельницкой ОГА получил 57,5 тыс. гривен пособия по безработице.

Помимо этого, в графе «Денежные активы» чиновника есть информация о наличии: 62,1 тысяч гривен на счетах, также у жены на счетах 291 тыс. гривен. К тому же, Корнийчук в своей электронной декларации задекларировал 6,1 млн гривен сбережений наличными средствами, а у его жены есть 3 млн гривен и 120 тыс. евро.

Следует напомнить, что эксперты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции согласовали порядок проведения контроля и детальной проверки электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно итогам проверки, уполномоченное лицо НАПК составит выводы о результатах проведения полной проверки е-декларации.
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