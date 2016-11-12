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Новинський підтвердив, що ПР співпрацювала з очільником виборчого штабу Трампа

Новинський підтвердив, що ПР співпрацювала з очільником виборчого штабу Трампа
Нардеп від фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський підтвердив співпрацю колишньої Партії Регіонів зі скандальним політтехнологом Полом Манафортом, - про це replyua.net інформує з посиланням на «ТСН».

Так, сьогодні, дванадцятого листопада 2016 року, виступаючи в ефірі каналу «112 Україна», Новинський зауважив, що Партія Регіонів, членом якої він свого часу був, справді працювала з американським політтехнологом Полом Манафортом, який пізніше очолив виборчий штаб висуванця республіканців Дональда Трампа. За його словами, Манафорт отримував кошти готівкою на підставі офіційно укладеного контракту. Первісно його найняв Ренат Ахметов після провалу Януковича на президентських виборах 2004 року. Відтак Манафорт мав формувати у населення враження про те, що Янукович є ефективним управлінцем і реформатором, за що отримував тридцять п’ять тисяч доларів на місяць.

Всього компанія Манафорта отримала від ПР більше дванадцяти мільйонів доларів. У «чорній бухгалтерії» ПР його прізвище згадується щонайменше двадцять два рази. Сам Манафорт співпрацю з Януковичем чи отримання від нього коштів категорично заперечує. Тим не менш, у зв’язку зі скандалом з цього приводу, Манафорта було усунено з посади очільника виборчого штабу Трампа.
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