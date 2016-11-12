Очільник Мінфіну розповів про гарні новини для української економіки

Очільник фінансового відомства України Олександр Данилюк поділився сьогодні, дванадцятого листопада 2016 року, на своїй сторінці в Фейсбук доволі приємною новиною про українську економіку, - про це інформує replyua.net.
Так, міністр зауважив, що міжнародне рейтингове агентство Fitch сьогодні оприлюднило новий рейтинг, у якому позиція України зросла з показника ССС до В-. За словами Данилюка, це свідчення того, що закордонні спостерігачі помічають і визнають зусилля українців щодо стабілізації фінансової системи держави. Відтак, Україна зможе залучати більше коштів на глобальних ринках та розвиватись швидшими темпами – це стосується як публічного сектору, так і бізнесу.
Крім того, міністр розповів, що такі економічні рейтинги є одним із основних показників, на які орієнтується потенційний інвестор із-за кордону. А інвестори, у свою чергу, створюють у державі нові підприємства та нові робочі місця, що сприяє зростанню добробуту населення. Саме тому за останній час Данилюк і його підлеглі провели кілька зустрічей із представниками Fitch та інших рейтингових агентств. Нагадаємо, Fitch входить у трійку найбільш поважних рейтингових агентств поряд із S&P та Moody’s.
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