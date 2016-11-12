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Очільник Мінфіну розповів про гарні новини для української економіки

Очільник Мінфіну розповів про гарні новини для української економіки
Очільник фінансового відомства України Олександр Данилюк поділився сьогодні, дванадцятого листопада 2016 року, на своїй сторінці в Фейсбук доволі приємною новиною про українську економіку, - про це інформує replyua.net.

Так, міністр зауважив, що міжнародне рейтингове агентство Fitch сьогодні оприлюднило новий рейтинг, у якому позиція України зросла з показника ССС до В-. За словами Данилюка, це свідчення того, що закордонні спостерігачі помічають і визнають зусилля українців щодо стабілізації фінансової системи держави. Відтак, Україна зможе залучати більше коштів на глобальних ринках та розвиватись швидшими темпами – це стосується як публічного сектору, так і бізнесу.

Крім того, міністр розповів, що такі економічні рейтинги є одним із основних показників, на які орієнтується потенційний інвестор із-за кордону. А інвестори, у свою чергу, створюють у державі нові підприємства та нові робочі місця, що сприяє зростанню добробуту населення. Саме тому за останній час Данилюк і його підлеглі провели кілька зустрічей із представниками Fitch та інших рейтингових агентств. Нагадаємо, Fitch входить у трійку найбільш поважних рейтингових агентств поряд із S&P та Moody’s.
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