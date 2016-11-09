Новинський підтвердив, що отримав подання Луценка для ознайомлення

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Депутат від Опоблоку Вадим Новинський підтвердив, що нарешті отримав подання, оформлене Генеральною прокуратурою, про притягнення його до кримінальної відповідальності, - про це replyua.net повідомляє, послуговуючись публікаціями ресурсу «Радіо Свобода».Так, сьогодні, дев'ятого листопада 2016 року, речники фракції Опозиційного блоку розповсюдили заяву нардепа, у якій він підтверджує, що нарешті отримав у апараті ВР копію відповідного подання для ознайомлення. Відтак, Регламентний комітет ВРУ чекає на офіційні заперечення від Новинського протягом п’яти днів. Крім того, Новинський звинуватив Генеральну прокуратуру в навмисному затягуванні справи, мабуть, забувши, що подання надійшло до ВР четвертого листопада, а сам нардеп повернувся до України з Греції лише восьмого листопада поточного року.Нагадаємо, Новинському інкримінують співучасть у незаконному позбавлення волі людини. Йдеться про помічника нині покійного очільника УПЦ (МП) Володимира Олександра Драбинка. Тим не менш, одіозний нардеп всі звинувачення, висунуті Генеральною прокуратурою, категорично заперечує і заявляє, що завжди «жив по совісті», а, отже, справу проти нього сфабрикували.