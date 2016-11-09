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Новинський підтвердив, що отримав подання Луценка для ознайомлення

Новинський підтвердив, що отримав подання Луценка для ознайомлення
Депутат від Опоблоку Вадим Новинський підтвердив, що нарешті отримав подання, оформлене Генеральною прокуратурою, про притягнення його до кримінальної відповідальності, - про це replyua.net повідомляє, послуговуючись публікаціями ресурсу «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, дев'ятого листопада 2016 року, речники фракції Опозиційного блоку розповсюдили заяву нардепа, у якій він підтверджує, що нарешті отримав у апараті ВР копію відповідного подання для ознайомлення. Відтак, Регламентний комітет ВРУ чекає на офіційні заперечення від Новинського протягом п’яти днів. Крім того, Новинський звинуватив Генеральну прокуратуру в навмисному затягуванні справи, мабуть, забувши, що подання надійшло до ВР четвертого листопада, а сам нардеп повернувся до України з Греції лише восьмого листопада поточного року.

Нагадаємо, Новинському інкримінують співучасть у незаконному позбавлення волі людини. Йдеться про помічника нині покійного очільника УПЦ (МП) Володимира Олександра Драбинка. Тим не менш, одіозний нардеп всі звинувачення, висунуті Генеральною прокуратурою, категорично заперечує і заявляє, що завжди «жив по совісті», а, отже, справу проти нього сфабрикували.
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