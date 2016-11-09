Как вовремя сбежать и вспомнить о дядюшке Трампе: хитрость Саакашвили

Как сообщает replyua.net, в понедельник все внимание украинского политикума было приковано к вопросу об отставке главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, в среду весь мир обсуждает победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки лидера республиканцев. На первый взгляд может показаться, что между этими двумя событиями нет никакой связи, но пост Саакашвили доказывает обратное.
На своей странице в Facebook, Саакашвили пишет, что предугадал победу Дональда Трампа уже давно – в книге под названием «Пробуждение силы». Не исключено, что время для подачи заявления Саакашвили об отставке было рассчитано заранее – он ушел в момент, удобный для продолжения его политической карьеры, которой такая несущественная должность только мешала.
Саакашивил пока не объявил официально о своих дальнейших планах, но возможно, он рассчитывает на большое будущее в украинской политике, в котором Трампу отведено далеко не последнее место – иначе как можно объяснить его эффектное фото рядом с Трампом, опубликованное в качестве фото обложки его профиля в Facebook? Поверх размещен не менее красноречивый текст: «Знаком с ним более двадцати лет, мы дружим. Он – сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо».
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