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Саакашвили создаст лидерскую партию, - политолог

Саакашвили создаст лидерскую партию, - политолог
Александр Палий в эфире телеканала «Еспресо.TV» сегодня рассказал, какими могут быть дальнейшие действия Михаила Саакашвили и какие у него имеются перспективы в украинской политике – об этом сообщает replyua.net.

По мнению Палия, Саакашвили намеревается создать в Украине свою собственную политическую партию. «Учитывая управленческий стиль Саакашвили и темперамент, эта партия будет явно лидерского типа – других партий этот грузинский политик создавать просто не умеет», - заявил он. Политолог отметил, что «именно такими являются грузинский темперамент, грузинская политика, и грузинская политическая традиция – они предусматривают только лидерские партии». Палий сообщил, что у Саакашвили есть отличный шанс создать действительно эффективную команду, но есть и большой риск набрать в свои ряды «тех самых» и все опять испортится.

Политолог отметил, что Саакашвили может создать партию, которая действительно станет популярной, при этом, конкурируя с Радикальной партией Олега Ляшко. Напоминаем, что схожее мнение вчера высказывал украинский блогер Роман Доник – по его мнению, у Саакашвили «есть реальный шанс перетянуть на свою сторону часть электората Тимошенко и Ляшко.
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