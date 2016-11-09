У Порошенко рассказали о готовности к сотрудничеству с Трампом

О готовности к сотрудничеству с новоизбранным главой США Дональдом Трампом, если его победа на президентских выборах будет подтверждена, заявил заместитель руководителя Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.
Издание replyua.net сообщает, что во время эфира телевизионного канала «112 Украина» замглавы президентской канцелярии Дмитрий Шимкив также отметил, что существует необходимость увеличения проукраинской коалиции в мировом сообществе.
Сотрудник президентской администрации отметил: «Всем нам нужно понимать, что в Соединенных Штатах Америки есть достаточно рычагов, как и противовесов, созданных политсистемой в США. Следственно нам необходимо развивать наши отношения таким образом, каким на протяжении уже многих лет мы их строим… Соединенные Штаты Америки – это огромная страна, в которой мы имеем множество друзей. По моему убеждению, мы найдем пути, как в будущем нам вместе работать, несмотря на состав Администрации».
Как ранее уже сообщалось, итоги голосования в США, после подсчета голосов в 40 штатах, показали, что республиканец Дональд Трамп набрал 276 голосов выборщиков при необходимых ему 270 голосах.
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