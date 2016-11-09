Ляшко двічі відреагував на перемогу Трампа

Голова «Радикальної партії» України Олег Ляшко каже, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США не викликала у нього сильного подиву. Проте в той самий час він висловив свої сподівання, що риторика новообраного президент Сполучених Штатів щодо Російської Федерації з часом все теки зміниться і перестане бути настільки лояльною. Про це Ляшко пише у середу, 9-го листопада, у своєму Фейсбуці, передає replyua.net.
«Мені б хотілося вірити, що всі ті заяви Дональда Трампа в бік агресора – це ніщо інше, як проста передвиборна риторика для перемоги на виборах. Його задача – вести таку політику, яка буде відповідати спільним інтересам американського народу та всього демократичного світу. Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб їхнім партнером була сильна та незалежна Україна», - зазначив він.
Проте перед цим, також у Фейсбуці, Ляшко писав, що перемога Трампа у президентських виборах США – це «просто катастрофа». В той самий час народний депутат від «БПП» Мустафа Найєм у себе на Фейсбуці також відреагував на перемогу республіканця, зазначивши, що це не «катастрофа», а лише вибір громадян США. Україна колись пережила Януковича, і якщо буде потрібно, - поділиться досвідом.
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