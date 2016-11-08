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АП: Саакашвили должен был уйти в отставку этим летом

АП: Саакашвили должен был уйти в отставку этим летом
Накануне, 7 ноября, Михаил Саакашвили заявил о том, что покидает должность главы Одесской области, однако грузинского политика хотели отправить в отставку еще этим летом, сообщает replyua.net со ссылкой на «Громадьске».

Как стало известно, о возможной отставке Саакашвили рассказали в Администрации президента Украины. Источник в АП подчеркнул, что уже все было готово к тому, чтобы убрать одесского политика, однако Саакашвили провел личную встречу с Петром Порошенко, и политики пришли к некоторым договоренностям, и Саакашвили заверил президента в том, что он дал личные обязательства и должен выполнить некоторые требования. В АП отметили, что под «обязательствами и требованиями» подразумевались запуск «единого окна», а также строительство дороги Одесса-Рени.

«Даже после договоренностей Саакашвили не выполнил ни одно из своих обещаний. Он просто играл на опережение, чтобы это смотрелось очень красиво, и ведь ушел сам, специально, чтобы его никто не смог отправить в отставку», отметил источник в Администрации Петра Порошенко.

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