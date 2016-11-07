Реакція соціальних мереж на відставку Саакашвілі

Сьогодні, сьомого листопада 2016 року, майже всі розмови в українському сегменті Фейсбук були присвячені відставці очільника Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, - по це інформує replyua.net.
Так, думки користувачів розділились: дехто відверто радів із такої події, дехто ж знайшов у цьому нову «зраду». Так, блогер Зоя Казанші зауважила, що якби Саакашвілі покинув свою посаду рік тому, то люди б плакали, а зараз, імовірно, готуються запускати салюти. Користувач під ніком «Свет Солнечный» згадав вчорашній сором Поклонської, наголосивши, що «Саакашвілі склав повноваження бо, як казав Суворов, служити радий, але прислужуватись тошно». Користувачі Krus і Капітан Прайс висунули конспірологічну версію про те, що Саакашвілі звільняє посаду губернатора для президента Сполучених Штатів Барака Обами, який все-одно скоро вийде на пенсію.
Деякі користувачі вирішили не проґавити можливість і заснувати власний політичний проект. Наприклад, Олександр Барбошко заявив, що «готовий очолити Одеську область». До того ж, в мережі згадали конфлікт Саакашвілі з очільником МВС Арсеном Аваковим – а останній задекларував сімсот вісімдесят пляшок вина. Напевно, хтось буде сьогодні святкувати, - іронізують користувачі.
Джерело походження зображення - https://www.facebook.com/golubovsky?fref=ts
Джерело походження зображення - https://www.facebook.com/k.dimitriy?fref=ts
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