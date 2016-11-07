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Отставка Саакашвили – единственная возможность сохранить лицо – Олег Ляшко

Отставка Саакашвили – единственная возможность сохранить лицо – Олег Ляшко
Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook достаточно резко высказался относительно отставки Михаила Саакашвили с должности губернатора Одесской ОГА. Как сообщает replyua.net, главный радикал страны, который считает Саакашвили политическим лузером, уверен, что для него это стало единственным шансом хотя бы как-то сохранить лицо.

Ляшко в своем посте на Facebook задался вопросом: что же успел сделать Саакашвили за полтора года пребывания на должности губернатора Одесской ОГА? С учетом того, что ему были предоставлены огромные полномочия, в частности, он мог назначать своего прокурора и руководителя Национальной полиции.

Готов ли Саакашвили отчитаться на публике о проделанной работе? Вряд ли, пишет Олег Ляшко, поскольку ему не о чем отчитываться. Лидер Радикальной партии уверен, что для бывшего грузинского губернатора Украина – это своеобразный трамплин для возвращения в политику у себя на родине. Он активно готовился к возвращению, не раз подтверждая это.

Впрочем, пишет далее Ляшко, после разгромного поражения на выборах на родине, не получив ожидаемой поддержки от своих соотечественников, и, в то же время, после громкого провала в Одесской области, Саакашвили не нашел другого выхода и начал обвинять всех во всем, пытаясь конвертировать свою известность и узнаваемость в политический капитал в украинской политике. Но и здесь, считает лидер Радикальной партии, здесь его ожидает поражение.

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