Нусс: решение Саакашвили об отставке - правильное

Как сообщает replyua.net, блогеры, журналисты и политики Украины прокомментировали решение Михаила Саакашвили уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации Украины.
По мнению Павла Нусса решение Михаила Саакашливи об отставке – правильное. Журналист заявил, что грузинский политик «не продемонстрировал эффективность, и не выполнил целый ряд важных реформ в области». Нусс пишет, что Саакашвили был сосредоточен лишь на собственном пиаре, и именно это стало причиной «многократных проигрышей этого политика, в том числе – в Грузии». Нусс заявил, что «ни один из политических проектов Саакашвили не имеют будущего в Украине».
Похожее мнение высказал Олег Ляшко. На своей странице в Facebook он назвал Саакашвили «политическим лузером», для которого отставка – единственный способ «сберечь свою репутацию». Ляшко заявляет, что политик, пребывая на должности с огромными полномочиями, не провел в области никаких реальных реформ. Также лидер Радикальной партии Украины заявил, что Саакашвили абсолютно не готов отчитаться о своей работе, и Украина для него была только трамплином для возвращения в Грузию.
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