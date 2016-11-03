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Бельцерович розповів як варто оцінювати Гонтареву

Бельцерович розповів як варто оцінювати Гонтареву
Закордонний радник президента Лєшек Бальцерович, який координує та розробляє реформи у різних галузях економіки та в державному управлінні України, прокоментував діяльність Валерії Гонтаревої на посту очільниці Національного банку України, - про це replyua.net інформує, посилаючись на публікацію «Радіо Свобода».

Так, даючи свої коментарі сьогоднішньому інциденту в столиці, коли обурені вкладники банку-банкрота «Михайлівський» перекрили Хрещатик, Бельцерович здивувався їх претензіям до Голови НБУ. За його словами, він особисто Гонтареву поважає, і вважає її гарним фахівцем. Крім того, вона продемонструвала високий професіоналізм, рятуючи банківський сектор – адже вся фінансово-кредитна система після втечі Януковича показувала ознаки повного колапсу. Як наголосив польський реформатор, висока думка про Гонтареву – не лише його особисте ставлення, вона підкріплюється і думкою багатьох фахівців міжнародного класу – зокрема, співробітників Міжнародного валютного фонду.

Відтак Бельцерович наголосив, що вважає всі атаки на очільницю НБУ політично вмотивованими – здається, вони здійснюються по тій простій причині, що діяльність Гонтаревої заважає багатьом не чистим на руку банкірам.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
34509

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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Бельцерович розповів як варто оцінювати Гонтареву

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