Журналіст про декларації: саме не розсосеться

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Журналіст Леонід Швець прокоментував реакцію українських політиків на електронні декларації, а точніше – її відсутність, і розповів до чого це може призвести, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Мир».Так, журналіст наголошує, що поточна ситуація ще раз переконливо доводить, що у наших політиків взагалі відсутнє відчуття моменту і суспільних настроїв, а це – явна ознака професійної непридатності. Безперервний форс-мажор, який триває з 2014 року, мав би чому-небудь навчити тих, хто вважає себе українськими політиками, але ж ні! От і зараз, приклад кричущих зловживань залишив політиків байдужими. Наприклад, президент працює практично цілодобово, але ККД від того – нульовий, бо решта «влади» розслабились і не відчувають ні сокири на головою, ні жару під п’ятою точкою.Наприклад, те обурення, яке викликали е-декларації, мало б підказати політикам, що пожежу варто терміново гасити. Але ні Гройсман, портретами якого, як очільника уряду, ілюструють західні видання матеріали про грандіозні статки українців, ні керівники партій ніяк не відреагували на емоційний стан населення. І зараз, замість полум’яних промов і політичного пожвавлення ми слухаємо тишу. Наші «політики» навіть не подумали, що щось варто рятувати – а це знак ще гірший, ніж їхні декларації.