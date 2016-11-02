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ФБР поставить в стійло кожного українського «політика» - блогер

ФБР поставить в стійло кожного українського «політика» - блогер
Блогер anti-colorados розповів для чого було потрібне створення реєстру електронних декларацій про майновий стан і до яких наслідків воно призведе, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «ПолітІнфо».

Так, за словами блогера, найбільш складний етап – власне заповнення і оприлюднення декларацій – вже позаду, тож тепер можна вмощуватись зручніше і спостерігати роботу професіоналів. При цьому йдеться не про беззубе НАБУ, а про усміхнених хлопців із ФБР. За результатами декларування чиновників можна умовно розбити на три групи. Ті, хто належить до першої, показали те майно, яке вже неодноразово було засвічене, а тому заперечувати його наявність було б нерозсудливо. Тим не менш, доволі скоро за пошуки того, що «забули» задекларувати візьмуться фахівці ФБР та фінансової розвідки США. Все «забуте» майно буде знайдено і за його відсутність в декларації і неможливість пояснити його походження настануть санкції. Звісно, можуть підкачати суди, але мало не здасться нікому.

Друга група благополучно переписали своє майно на дружин, дітей, сусідів та «улюблених людей». Саме ці люди і стануть об’єктом уваги усміхнених американських дядечок, які викличуть їх на допити. Перед «улюбленими людьми» постане альтернатива: або загриміти на нари (адже пояснити походження майна вони не можуть), або ж здати своїх «благодійників». Зазвичай приблизно на 35-45 хвилині розмови всі схиляються до другого варіанту.

І, нарешті, треті – хто задекларував носовичок, нижню білизну і косу. Американці просто зіставлять рівень життя і розмір задекларованих доходів, а відтак відслідкують всі готівкові і безготівкові транзакції – вони в цьому великі майстри. Після цього відбудеться комбінація першого і другого варіантів. Блогер наголошує, що зараз чиновники власноруч показали, на що саме варто звернути увагу. Відтепер процес піде зовсім іншими темпами.

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