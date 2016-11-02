валюта
СпецтемаРоман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Бондаренко: Тимошенко делает ставку на тупых ватников

Бондаренко: Тимошенко делает ставку на тупых ватников
Тимошенко уже негде пробы ставить, и из-за этого и истерика, идущая от лидера Батькивщины. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Бондаренко.

По словам журналиста, время Тимошенко уходит, и надежд на переворот остается все меньше, а ведь до выборов еще очень далеко, и за ближайшие пару лет глядишь, и война закончится, и экономика стабилизируется. «Юля опасается, что Кремль скоро не сможет финансировать ее проекты, связанные с приходом к власти, отсюда и весь тот бред, который она распространяет. Тимошенко сделала ставку на тупых ватников, а также на электорат коммунистов, но, хоть убейте, не могу понять, как некоторые смотрят горящими глазами на Юлю, которая все обещает и обещает», отмечает Бондаренко.

По его словам, не понимает он этих людей, а ведь из их числа много и патриотов, а также достаточно умных людей, но они продолжают верить в обещания Тимошенко, которые она раздает металлургам, учителям, военным, пенсионерам и фермерам. Одними обещаниями сыт не будешь, отмечает журналист.

Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Як Путін передав історичну будівлю в Москві під маєток другу (ВІДЕО)

Добкін старший: У мене хороший брат, а в залі ВРУ можна і від повітря зп'яніти

У СБУ заявили, що готові до обміну військовополоненими за формулою "3 за 1"

Бондаренко: Тимошенко делает ставку на тупых ватников

Каспаров прокомментировал критику в адрес Акунина из-за Крыма

Рева: почти четыре миллиона украинцев получают минимальную зарплату

Писатель: Путина ждут серьезные неприятности, если он сорвет выборы в США

НАЗК розповідає, як проходив процес подачі е-декларацій

Портников: суд над украинской культурой и украинским языком

Виявляється, українського політолога на «Першому каналі» побив один із ватажків «ДНР» Бородай

Олешко: самый честный ведущий провел самый честный опрос

Автори книг про Дональда Трампа розповіли про його справжню сутність

Коли в Україні розпочнеться реальна боротьба з корупцією

За підвищенні «мінімалки» підприємці аплодують Гройсману стоячи

«Укрзализныця» планирует отремонтировать тысячи составов

За минуле десятиліття вбито 800 журналістів - дані ЮНЕСКО

Кличко рассказал о парке велосипедов, указанном в декларации

Уряд підтримав звільнення Аласанії

Эксперты рассказали, какие лекарственные препараты украинцы покупают чаще всего

Новини з зони АТО за минулу добу (1.11.16)

 Новости за день