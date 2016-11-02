Бондаренко: Тимошенко делает ставку на тупых ватников

Тимошенко уже негде пробы ставить, и из-за этого и истерика, идущая от лидера Батькивщины. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Бондаренко.
По словам журналиста, время Тимошенко уходит, и надежд на переворот остается все меньше, а ведь до выборов еще очень далеко, и за ближайшие пару лет глядишь, и война закончится, и экономика стабилизируется. «Юля опасается, что Кремль скоро не сможет финансировать ее проекты, связанные с приходом к власти, отсюда и весь тот бред, который она распространяет. Тимошенко сделала ставку на тупых ватников, а также на электорат коммунистов, но, хоть убейте, не могу понять, как некоторые смотрят горящими глазами на Юлю, которая все обещает и обещает», отмечает Бондаренко.
По его словам, не понимает он этих людей, а ведь из их числа много и патриотов, а также достаточно умных людей, но они продолжают верить в обещания Тимошенко, которые она раздает металлургам, учителям, военным, пенсионерам и фермерам. Одними обещаниями сыт не будешь, отмечает журналист.
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