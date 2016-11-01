Подивіться в дзеркало і побачте там ідіота – блогер про зарплатню депутатів та електронні декларації

Відомий публіцист Павло Казарін прокоментував ту бурхливу реакцію, яку викликало в українському суспільстві оприлюднення електронних декларацій чиновників, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Крим.Реалії».
Казарін наголошує, що самі по собі електронні декларації - це ще одна ілюстрація відомої істини: «Хто платить, той і замовляє музику». Спочатку під тиском Європейського Союзу було прийнято правило про обов’язкове декларування доходів, а тепер населення всієї держави зібралось перед моніторами для того, аби порахувати нулі. Власне, для небайдужого спостерігача тут немає нічого несподіваного – всі чудово розуміли що рівень життя, демонстрований низкою українських політиків, має підкріплюватись і матеріальними активами. З іншого боку – мало хто зміг відмовити собі у задоволенні поспостерігати процес «майнового стриптизу». Тим не менш, зараз важливий не стільки сам факт публікації декларацій, стільки ті висновки, які з цього спроможеться зробити наше суспільство. Або не спроможеться.
Казарін згадує, що за тиждень до того українці обурювались новині про підвищення депутатських зарплат. Мовляв, як можна платити депутату сорок тисяч, якщо пересічний лікар чи учитель отримує так мало. Власне, саме тут і варто шукати відповідь на питання чому ми живемо так, як живемо. «Той, хто не хоче годувати свою армію, годуватиме чужу» - у правдивості цієї фрази українське суспільство за останні два роки переконалось сповна. А до цього двадцять три роки всі збройні сили сиділи на «голодному пайку», розпродуючи останню техніку і приміщення. 2014 рік змусив нас відбудовувати свою армію з нуля – і тепер ніхто не заперечує, що солдати мають бути одягнені і нагодовані, офіцери – отримувати високу зарплатню, а військові підрозділи – комплектуватись зразками новітньої техніки. Добре, від цієї своєї помилки ми здихались, але хіба ніхто тут не бачить аналогії з депутатами і чиновниками?
Будьмо чесними: протягом дня чиновники і депутати приймають низку рішень, які коштують мільйони гривень: ухвалення державного і місцевих бюджетів, антикорупційне законодавство, поправки в чинні нормативно-правові акти. Саме у його руках доля тих всіх коштів, які ми з вами віддали йому, сплативши податки. У такому разі, депутат – просто найнятий нами адміністратор, який розпоряджається нашими колективними фінансами.
Ми звикли не економити на собі, коханих. Ми шукаємо гарних і компетентних лікарів, досвідчених автомеханіків, кваліфікованих сантехніків, адже ще з дитинства засвоїли правило: скупий платить двічі. Тим не менш, ми не бажаємо платити належно людям, яких самі вибираємо для того, щоб встановити правила гри для всієї держави. Гарний фахівець нині рідкість і на ринку праці він коштує дуже недешево. Кваліфікований юрист чи економіст граючись влаштується на «тепле місце» у приватному секторі, отримуючи там належну зарплатню. Якщо ж нам заманулось найняти такого фахівця для роботи в законодавчому органі чи в уряді, ми маємо бути морально готовими платити йому співрозмірно і адекватно – хоча б тому, що жоден висококваліфікований фахівець працювати за п’ять тисяч не стане.
Казарін передбачає заперечення на зразок: але ж вчителі і лікарі зараз отримають саме таку зарплатню або й меншу! Але варто врахувати, що саме від депутата і чиновника і залежить, які оклади завтра будуть у бюджетників. Просто вважайте їх платню інвестицією у майбутнє. Якщо ж не готові платити, то і дивідендів не чекайте: зараз до уряду чи парламенту немає сенсу йти тому, хто не збирається брати хабарі.
Звісно, це не панацея і не гарантує чесності. Проте, якщо зарплатня депутата становить сорок тисяч, то у парламенті будуть ті, хто працює, і ті, хто бере хабарі. При зарплатні в п’ять тисяч залишаться самі корупціонери. Збільшення депутатських окладів – лише відкриття стартового вікна: можливо, туди згодиться піти людина, в якій нас задовольнятимуть і кваліфікація, і моральні якості. До цього моменту українське суспільство не має морального права навіть заїкатись про корупцію, бо саме ж її дбайливо плекає і не дає руйнувати. Власне, якщо для вас і досі більш привабливим рецептом здається «розстріляти старих і набрати нових», то варто уважно подивитись в дзеркало. Можливо, звідти на вас дивиться ідіот.
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