На посаді прем'єр-міністра Тимошенко заробляла в рази більше Гройсмана

Голова політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час свого прем’єрства в Україні заробляла в п’ять разів більше, ніж на сьогоднішній день отримує діючий прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це сьогодні, 1-го листопада, у своєму Фейсбуці пише прес-секретар глави українського уряду Столярчук Дмитро, передає replyua.net.
У інформаційному листі зазначається, що постанова Кабінету міністрів України, якою регулюються посадові оклади керівників різних державних органів та інших посадовців, не являється якось таємницею та знаходиться у публічному доступі. «Дану постанову ухвалили в рамках закону України «Про державну службу», співавтором якого являється також народний депутат від фракції «Батьківщина» Шкрум Альона, яка і коментувала даний закон у Верховній Раді», - зауважив він, наголосивши, що даний закон також підтримали депутати фракції Тимошенко.
Столярчук додав для порівняння, що за минулий місяць Володимир Борисович Гройсман заробив чистими дещо більше 28 тисяч гривень. «Щоб більш детально розуміти суть всієї картини варто зазначити, що у 2008 році, при тих зарплатах, які тоді були і при тому курсі гривні, Тимошенко на посаді керівника уряду отримувала понад 31 тисячу гривень. Якщо це перевести на сьогодні – близько 160 тисяч гривень», - зазначив він.
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