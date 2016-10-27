Досить агресору використовувати українців! - МЗС

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на країну-агресора з метою звільнення українських громадян з російських слідчих ізоляторів. Про це сьогодні, 27-го жовтня, у своєму Твіттері написала прес-секретар МЗС Мар’яна Беца, передає replyua.net.
Таким чином у зовнішньополітичному відомстві України відреагували на чергове незаконне рішення так званого «правосуддя Росії», що стосується незаконно затриманого та засудженого в РФ громадянина України Романа Сущенка. МЗС рішуче протестує проти такого свавільного рішення московського суду. Нагадуємо, що сьогодні у Москві відбулося засідання суду, на якому було відхилено апеляційну скаргу щодо арешту українського журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка. «Його потрібно звільнити якомога скоріше. Агресор використовує наших громадян для своїх брудних корисних цілях. Ми висловлюємо свій рішучий протест проти цього свавілля та закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися та підтримати нас для звільнення всіх політв’язнів з України», - зазначила Беца.
Як повідомлялося раніше, Роман Сущенко – паризький журналіст українського видання «Укрінформ», який прибув до Москви, щоб відвідати своїх близьких. Натомість 30-го вересня його затримала ФСБ РФ та звинуватила у шпигунстві проти Росії.
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